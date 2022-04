Em Óbidos, Palco Wander de Andrade será inaugurado no sábado (30)

Acontecerá no sábado, dia 30 de abril de 2022, às 19h30min, a reinauguração palco de eventos da Praça Frei Rogério, nossa popular Pracinha do Ó, que nessa data receberá o nome do professor, compositor, cantor, poeta obidense Wander de Andrade (in memoriam).

Segundo a Secretária de Cultura e Turismo (Semcult), Sra. Ilma Silva, durante o evento será realizado um tributo ao Wander, do qual participarão vários artistas obidenses, que se apresentarão no Palco que passará a receber seu nome.

Conforme a programação, haverá também exposições de telas retratando as músicas de Wander de Andrade.

A atribuição de seu nome ao palco das grandes apresentações é uma justa homenagem ao artista obidense, cuja alma respirava paixão pela Terra Pauxis.