UFOPA lança edital para mestrado acadêmico com 25 vagas

O Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida (PPGSAQ) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) lançou o edital nº 001/2022– PPGSAQ/Ufopa processo seletivo especial com as normas do processo de seleção e admissão no curso de mestrado acadêmico.

São ofertadas 25 vagas, distribuídas em duas linhas de pesquisa:

Linha 1) Políticas Públicas, Diversidade e Desenvolvimento Amazônico; e

Linha 2) Biodiversidade, Saúde e Sustentabilidade. Entre essas vagas, há cotas para ações afirmativas (5) e para servidores (3).

O processo de seleção compreenderá três fases: a primeira, de caráter eliminatório e classificatório, compreende avaliação do projeto de pesquisa; a segunda, de caráter classificatório, visa à análise do currículo Lattes; e a terceira fase, de caráter eliminatório e classificatório, será a entrevista.

Inscrições: As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 6 de junho, pela internet na página https://sigaa.ufopa.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf.

Confira o edital (aqui).

