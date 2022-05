A tradicional festividade de Santa Maria do Bairro do Centro, em Óbidos, acontecerá no período de 28 a 31 de maio de 2022, sendo que a coordenação divulgou a programação para os três dias de festividade.

Conforme programação, acontecerão durante a Festividade missas diárias, sempre começando as 19h30. O Cliper de Sant´Ana funcionará com atrações culturais, leilões de oferendas e bingos.

A Festividade será organizada pelo Conselho de Santa Maria.

Confira a Programação....