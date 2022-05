ÓBIDOS: Terceiro dia da Festividade de Santa Maria

A Festividade de Santa Maria, do Bairro Centro, em Óbidos, teve prosseguimento nesta segunda-feira, dia 31, iniciando com a procissão que neste dia saiu da residência de Daniel e Izalina Nagawo, percorreu várias ruas da cidade até chegar na Catedral de Sant´Ana, com a participação da Folia de Santa Maria, onde foi celebrada a missa diária.

Logo após a missa, a movimentação aconteceu no Cliper de Sant´Ana, com apresentações musicais, leilões e o tradicional Bingo.

A Festividade encerra nesta terça-feira, dia 31, com carreata, missa e a coração de Santa Maria, que acontecerá na Catedral de Sant´Ana, com a tradicional programação de encerramento no Cliper de Sant´Ana.

FOTOS....



