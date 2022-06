Confira a programação da Peregrinação de Sant´Ana em Santarém

A Padroeira do Obidenses chegou em Santarém domingo, dia 26, a qual visitará as residências de obidenses e devotos de Sant´Ana que residem na Pérola do Tapajós, até o dia 1º de julho, quando acontecerá a Missa de encerramento, às 18h, na Catedral Metropolitana.

A_peregrinação está em andamento e a Coordenação divulgou a programação das visitas, veja:

PEREGRINAÇÃO DE SANT´ANA EM SANTARÉM - 2022

26-06 a 01-07- 2022

26-06-22- Domingo: Missa de Acolhimento. Igreja Nossa Senhora Das Graças- 17h e 30 mim

27-06-22 - Segunda-feira:

- Residência Sra Enedina Bentes de Souza- 19h –

Av: Presidente Vargas, 72 – Prainha

28-06-22 - Terça-feira

- Residência Norberto Florenzano- 19h e 30 mim-

Rua Independência, 09 Bairro: Interventoria – Entre: Muiraquitã e Augusto Meira.

29-06-22 - Quarta-feira

- Residência: Sra. Maria D`Carmo. 18h

Av: Álvaro Adolfo 676, Santíssimo, entre José Agostinho e Rosa Passos.

- Residência: Amanda Vasconcelos de Andrade- 20h

Av:Prof. José Agostinho N.: 667 Santíssimo

30-06-22 Quinta-feira

- Residência Sra Marcina Canto- 19h

Av: Tropical, 977- Santana entre Dom Frederico e Gonçalves Dias

- Residência: Manoel Gomes da Silva Júnior/Ilza Bentes Alvarenga da Silva -20h 30 mim

AV: Marechal Rondon, 505 - entre José Agostinho e Rosa Passos!

01-07-22- Sexta- feira

Enceramento -18 h - MISSA de encerramento Às 18h do dia 01 de julho, na Catedral Metropolitana.

*Esta programação poderá sofrer alteração

