A Associação Recreativa Pauxis – ARP, promoverá no sábado, dia 09, véspera do Círio de Sant´Ana, a Festa dos Visitantes, com várias atrações.

A Festa dos Visitantes está sendo organizada com dois ambientes e estilos diferentes no mesmo local: Forró Du Chef, na pista principal; e DJ Bool, DJ Felipe e DJ Christian na pista secundária.

O evento iniciará as 22h e a partir das 3 da manhã muito carnaval para a galera matar a saudade do melhor carnaval de rua do Oeste do Pará, venha e participe.