ÓBIDOS: Lançamento do livro “Simplesmente... Eu” de Adelson Moraes será dia 17/07

Será lançado no dia 17 de julho, em Óbidos, o livro de Adelson Moraes (in memoriam), “Simplesmente Eu....”. O Evento de Lançamento acontecerá no Cliper de Sant´Ana e custará R$ 30,00.

Os valores arrecadados com a venda do livro serão revertidos para a Fazenda da Esperança que trabalha com a recuperação de dependentes químicos e é mantida pela Diocese de Óbidos.

Se você quiser garantir seu exemplar antes do lançamento, fazer o deposito na conta indicada no cartaz, colocando a observação na transferência – “Livro Adelson Moraes” - assim, a Fazenda Esperança identificará a doação e será o seu comprovante para receber o livro.

Participe e ajude a Fazenda da Esperança!

