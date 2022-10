MPF abre vagas para estágio de graduação e pós-graduação em todo o Pará

Inscrições vão até as 19 horas do próximo dia 14

O Ministério Público Federal (MPF) está com inscrições abertas para processos seletivos de estágio em várias unidades da instituição no Pará.

As inscrições começaram nesta quarta-feira (5) e vão até as 19 horas do próximo dia 14. A bolsa-estágio é de R$ 976 para graduandos e de R$ 1.952 para pós-graduandos, mais auxílio-transporte, com jornada semanal é de 20 horas.

Vagas – Há vagas para estágio nas unidades do MPF em Belém, Altamira, Marabá e Santarém.

Em todas essas unidades haverá vagas para estudantes de graduação em direito.

E em Belém também haverá vagas para estagiários de pós-graduação em direito e de graduação em biblioteconomia e em jornalismo.

Reserva – Haverá reserva de vagas para:

Pessoas com deficiência (10% das vagas)

Pessoas que se declararem negras (30% das vagas)

Minorias étnico-raciais, excluídos os candidatos que se declararem negros (10% das vagas)

Editais e links para inscrições – As instruções detalhadas sobre todas as etapas e critérios dos processos seletivos e os links para inscrições estão em:

FONTE: MPF