IFPA – Campus Óbidos disponibiliza Curso em Desenvolvimento de Jogos Digitais

As inscrições no Curso em Desenvolvimento de Jogos Digitais vai até sexta-feira, dia 07 de outubro.

O IFPA – Campus Óbidos está disponibilizando o curso multicampi de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos Digitais com 50 vagas para o município de Óbidos/PA e mais 50 vagas para Itabituba/PA, sendo destinadas 25 vagas para estudantes do IFPA e 25 para a comunidade, em cada cidade.

Segundo o IFPA, caso haja vagas remanescentes de estudantes do IFPA, estas poderão ser preenchidas pela comunidade externa; da mesma forma, se houver vagas remanescente para a comunidade externa, estas poderão ser preenchidas por estudantes.

Para obtenção dos certificados, o participante deve entregar as atividades e obter nota igual ou superior a 70, em sua média geral, as entregas se darão por ambiente virtual de aprendizagem, para o qual o aluno receberá acesso pelo e-mail informado no momento da inscrição, assim como as aulas.

A Carga Horária do curso são de 60 horas subdivididas da seguinte forma:

- 10/10 a 14/10 - Semana 1: Introdução ao design de jogos

- 17/10 a 21/10 - Semana 2: Programação de Jogos

- 24/10 a 28/10 - Semana 3: Mobile, sons e acabamento

- 31/10 a 04/11 - Semana 4: Um pouco de design gráfico, acabamento e fechamento do curso

Para fazer as inscrições o interessado deverá acessa o formulário seguinte, preencher as informações solicitadas e enviar.

Link de inscrição: https://forms.gle/AGtDRg2JcRCG4R6K6

www.obidos.net.br – Com informações IFPA - Óbidos