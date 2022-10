MRN está com inscrições abertas para o programa Jovem Aprendiz

Iniciativa disponibiliza 60 vagas em cursos nas áreas de Automação Industrial e Eletromecânica.

A Mineração Rio do Norte (MRN), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), está selecionando talentos com perfis diversos para o programa Jovem Aprendiz 2023. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 07/10, por meio da plataforma de recrutamento da empresa: mrn.gupy.io. Os cursos iniciam em janeiro do próximo ano. O programa tem o objetivo de viabilizar a primeira experiência profissional, para pessoas com mais de 17 anos de idade.

A oportunidade proporciona uma formação técnica de qualidade aos jovens agregando conhecimento sobre o mercado de trabalho, em específico, no setor mineral. No total, 60 vagas foram disponibilizadas para atuação em Porto Trombetas, no município de Oriximiná, oeste do Pará. Os interessados podem escolher entre os seguintes cursos: Mantenedor de Sistemas de Automação Industrial (30 vagas) e Operação de Manutenção Eletromecânica (30 vagas).

“O programa capacita jovens e auxilia na sua preparação para iniciar uma carreira profissional, com aulas teóricas e práticas. Tem a duração mínima de um ano, com início a partir de novembro de 2022, seguindo o cronograma do curso estabelecido pela instituição. Aulas de formação teórica serão ministradas pelo Senai e atividades práticas serão nas áreas operacionais e administrativas da MRN, ambas com a carga de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira”, detalha Ílaise de Souza, analista de Recursos Humanos.

Moradora da comunidade Boa Vista, Adrielle Costa, de 24 anos, participou do processo seletivo em 2019 e, atualmente, foi efetivada ao cargo de Mecânica I na Seção de Manutenção de Equipamentos de Carga e Infraestrutura da empresa. Interessada desde a adolescência na área, a jovem compartilha sua experiência, quando fez o curso de Mecânica de Manutenção de Máquinas Industriais pelo Jovem Aprendiz.

“No início, quando cheguei na área, foi tudo muito novo. Vi uma escavadeira no pátio da oficina da MRN, com pessoas fazendo manutenção nela e senti curiosidade de ver o que eles estavam fazendo. Foi aí que eu também comecei a me envolver na mecânica de equipamentos móveis de mineração. Daí para frente foi só adaptação. A minha paixão pela mecânica, verdadeiramente, surgiu por meio da escavadeira, depois tomei gosto na área de equipamentos móveis e não parei”, lembra Adrielle.

“Eu me sinto feliz em estar exercendo esse cargo, que para mim é um sonho realizado. Representar as mulheres nessa área, é uma felicidade. Mais alegre ainda, por estar representando a minha comunidade Boa Vista. Para nós, oportunidades como essas são muito importantes. Minha recomendação é que os jovens aproveitem e, antes dos processos, pesquisem sobre a empresa e sobre as áreas que gostam”, complementa.

Requisitos e benefícios

Para se inscrever no programa Jovem Aprendiz é necessário ter entre 18 e 22 anos, ter concluído o ensino médio ou ainda cursar este período. As vagas afirmativas são direcionadas, preferencialmente, aos moradores das comunidades quilombolas e ribeirinhas da região. Filhos e/ou dependentes de empregados (MRN e terceiros), que residem em Porto Trombetas, também podem participar. Entre os benefícios, os jovens recebem bolsa auxílio, plano de saúde, transporte fluvial das comunidades Boa Vista e Moura até Porto Trombetas (durante prática na empresa) e seguro de vida.

FOTOS DOS APRENDIZES DA MRN



http://www.obidos.net.br/index.php/midias/pra-voce/5414-mrn-esta-com-inscricoes-abertas-para-o-programa-jovem-aprendiz#sigProId8112be7030 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/MRN