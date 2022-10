Óbidos realiza a 1ª Semana do Bebê Quilombola nos territórios remanescentes

Programação terá mesa redonda, luau cultural e oferta de serviços de saúde, assistência social e educação.

O município de Óbidos sediará no período de 24 a 26 de outubro a primeira edição da “Semana do Bebê Quilombola”, que vai promover em 18 comunidades de 6 territórios remanescentes de quilombo uma série de debates e ações conjuntas voltadas para dar assistência à primeira infância e implementar políticas públicas.

A mobilização é de iniciativa da Prefeitura de Óbidos, por meio das secretarias de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, e conta com a articulação e o apoio da Comissão Intersetorial Pró Selo Unicef e do Instituto Peabiru.

A Semana do Bebê Quilombola é uma das principais estratégias de mobilização social pela primeira infância mais bem-sucedidas nos quilombos brasileiros. O principal objetivo é assegurar a atenção adequada às crianças de até 6 anos, tornando o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade.

Com o tema “Gerando afeto e construindo vínculos na infância quilombola”, a programação contará com mesas redondas estimulando debates voltados à primeira infância dentro das comunidades remanescentes, além de programação cultural, e ações de saúde, assistência social e educação.

O coordenador da Comissão Intersetorial Pró Selo Unicef 2021-2024, Ítalo Souza, contou que esse é o primeiro passo para aproximar as políticas públicas da realidade das crianças quilombolas para atender a real demanda e os anseios dos povos tradicionais.

“Essa é uma oportunidade pra gente não só levar esses serviços, mas também discutir com a comunidade pra que a gente consiga desenvolver a dinâmica de um novo olhar em face da primeira infância no quilombo”, disse.

Douglas Sena, representante da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Município de Óbidos (Arqmob), uma das entidades parceiras do evento na articulação junto às comunidades, explica que a Semana será primordial para identificar as principais necessidades, o que auxiliará para dar uma assistência melhor à primeira infância quilombola em Óbidos.

“Será muito importante para levar informação, compartilhar conhecimento e experiências para que nós possamos identificar os nossos potenciais e as nossas dificuldades quando se trata de saúde, educação e do social, junto às nossas comunidades, olhando para a situação da criança quilombola”, enfatizou.

Outro objetivo da Semana do Bebê Quilombola é fazer um levantamento de informações que subsidiarão a construção do plano municipal da primeira infância.

“Essas informações serão importantes para o plano municipal da primeira infância que está sendo construído aqui no município de Óbidos, que devemos finalizar no dia 31 de dezembro e encaminhar para Câmara de Vereadores, para que sejam garantidas por lei as políticas voltadas para essas crianças”, ressaltou Ítalo.

Confira a programação da 1ª Semana do Bebê Quilombola

Segunda-feira (24 de outubro)

Abertura da 1ª Semana do Bebê Quilombola

Mesa Redonda: “A importância da primeira infância quilombola”

Local: Comunidades quilombolas do município de Óbidos

Início: 8h

Terça-feira (25 de outubro)

Luau com artistas locais (música e contação de histórias)

Local: Comunidade Matá – Centro Comunitário São Francisco

Início: 19h30

Quarta-feira (26 de outubro)

Dia “D” do Bebê Quilombola (culminância do evento)

Café regional partilhado (oferta da comunidade Matá)

Local: Comunidade Matá – Centro Comunitário São Francisco

Início: 7h

A partir das 8h serão realizadas ações das secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social e Educação, além de gincana cultural.

Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO