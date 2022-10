Bingão do Centenário da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos será dia 03/12

Acontecerá no dia 03 de dezembro de 2022 o Bingão do Centenário da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, com objetivo de angariar recursos para a entidade filantrópica que cuida da saúde dos obidenses há 100 anos.

O Evento acontecerá na Praça da Cultura, com início previsto para as 18h, sendo que todas as premiações serão em dinheiro: os três primeiros prêmios serão de um mil reiais para cada prêmio. Dois mil reais para o 4º e 5º prêmios. E o maior prêmio, 6º, será de cinco mil reais.

A Cartela do Bingão custa R$ 10,00 e pode ser adquirida na Associação de Caridade Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, com pagamento através de PIX.

Veja o vídeo:

