IDEFLOR- Bio promove 1º Floresta Pará 2022, evento Carbono Neutro

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio) realiza nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém, o 1º Floresta Pará 2022, evento Carbono Neutro, que terá como tema: "Caminho para a sustentabilidade".

A primeira edição do evento objetiva integrar os diversos segmentos que promovem o uso sustentável dos recursos florestais e a socialização do conhecimento técnico, científico, cultural e de saberes, com vistas à expansão do desenvolvimento sustentável de base florestal no estado. A cerimônia de abertura ocorrerá às 19h do dia 8 de novembro.

A realização de um evento Carbono Neutro busca, por princípio, demonstrar de forma prática e simples que a sustentabilidade pode ser alcançada a partir de ações integradas. O "Floresta Pará'' vem com o compromisso de ser Carbono Neutro, nesse sentido, as emissões do CO2, que não puderem ser evitadas, serão quantificadas e, em seguida, neutralizadas por meio de compensação ambiental na mesma proporção em projetos geradores de créditos de carbono certificados.

Durante todo o evento serão inventariadas as fontes de emissão de gases de efeito estufa, das atividades necessárias para a realização do evento que inclui montagem de stands, deslocamento das equipes de trabalho, dos palestrantes, participantes e a desmontagem final.

As principais fontes de emissões de dióxido de carbono (CO2) estão no consumo de combustíveis fósseis utilizados em geradores de energia e preparo de alimentos, energia elétrica e, principalmente, no transporte de materiais e pessoas.

Para compensar as emissões, o evento conta com o selo Evento Neutro contendo QR CODE direcionado ao projeto ambiental cedente emitido pela empresa de ações sustentáveis "Eccaplan", o qual atestará ser um "Evento Neutro".

No evento importantes debates sobre modelos sustentáveis de produção, serão discutidos, por meio de mesas redondas e painéis. Conferencistas, convidados, expositores e visitantes estarão reunidos em busca da construção de mecanismos que contribuam para o aumento da produtividade florestal em todas as suas potencialidades, visando desenvolver e qualificar a gestão e o uso sustentável dos bens e serviços da floresta, além de estruturar a cadeia de negócios e fortalecer a rede de prestação de serviços florestais.

A programação técnico-científica ocorrerá de forma híbrida nos dias 9 e 10/11 e abordará relevantes temas como o uso sustentável dos recursos naturais, com foco na "Floresta e os serviços ecossistêmicos", "Povos e comunidades tradicionais da floresta", "Potencial da Bioeconomia da floresta: diversidade, produtividade e mercado, "Estratégias econômicas para produção e conservação em florestas públicas", "Produtos madeireiros da floresta: diversidade, produtividade e mercado", "Mineração, Desmatamento e Mudanças Climáticas", "Restauração florestal" e outros. Participam dessas atividades pesquisadores renomados e especialistas de instituições de várias regiões do país.

O evento conta, ainda, com uma atrativa programação cultural, além de visitação guiada para conhecer as belezas naturais da Unidade de Conservação (UC) Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna", com ônibus saindo da Estação das Docas, nos dias 9 e 10 de novembro às 9h, com disponibilidade de 30 vagas.

Para participar, basta acessar o site http://www.florestapara.com.br, se increver e ver a programação.

FONTE: Floresta Pará