ÓBIDOS: Festividade de São Martinho de Lima acontecerá no período de 03 a 11 de dezembro

A tradicional Festividade de São Martinho de Lima, no Bairro de Santa Terezinha, acontecerá no período de 03 a 11 de dezembro de 2022, que este ano comemora 10 anos de Missão Paroquial.

Conforme programação, no sábado, dia 03 de dezembro, acontecerá o Círio, com saída da Comunidade de São Sebastião – Curuçambá, sendo que as 05h desse dia, acontecerá a alvorada e a trasladação da imagem até o Curuçambá.

Durante 09 dias, a Festividade de São Martinho de Lima conta com uma vasta programação religiosa, com procissões e missas diárias, assim como a programação cultural. Lembrando que o Cliper funcionará todas as noites com o delicioso jantar, programação cultural, bingos e leilões de oferendas.

No dia 11/12, no encerramento da festividade, acontecerá um RIFÃO, com 30 prêmios. O Valor da Rifa é de R$ 5,00. O Sorteio acontecerá no Cliper de Santa Terezinha.

Veja a Programação Completa ...



http://www.obidos.net.br/index.php/midias/pra-voce/5517-obidos-festividade-de-sao-martinho-de-lima-acontecera-no-periodo-de-03-a-11-de-dezembro#sigProIdc13980a801 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br