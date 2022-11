Ufopa discute política de ações afirmativas e de assistência estudantil em Monte Alegre

Com o tema “Ações Afirmativas e Assistência Estudantil no Ensino Superior: equidade, diversidade e inclusão na universidade multicampi”, Fórum Integrado prossegue nesta quarta-feira, no Campus de Monte Alegre, com palestras e debates sobre acolhimento à pessoa LGBTQIAPN+ e História e Cultura Negra no Ensino Superior.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está realizando a terceira edição do Fórum Integrado de Ações Afirmativas e de Assistência Estudantil, evento de natureza consultiva, propositiva e de acompanhamento das políticas públicas na Universidade. Promovido pela Pró-Reitoria de Gestão Estudantil (Proges), o evento prossegue nesta quarta-feira, 23 de novembro, no Campus de Monte Alegre, com palestras e debates sobre acolhimento à pessoa LGBTQIAPN+ e História e Cultura Negra no Ensino Superior.

De natureza consultiva, propositiva e de acompanhamento das áreas de Ações Afirmativas e de Assistência Estudantil na Universidade, o Fórum se caracteriza por ser um espaço permanente de discussão e atuação nas garantias de direitos.

Essa é a primeira vez que o Fórum é realizado fora do Campus sede de Santarém. O evento está sendo transmitido, ao vivo, pelo canal da Proges no YouTube: CLIQUE AQUI

Fonte: Ufopa