Em Óbidos, Projeto Amor de Patas realiza “Campanha de 2 Reais”

O Projeto Amor de Patas surgiu em 2016 com a boa vontade de um grupo apaixonado por cães e gatos, que sensibilizados com a situação dos cães de rua do município de Óbidos, abraçaram o projeto que já salvou muitos animais.

Atualmente, conta com a colaboração poucas pessoas, sendo que uma dessas pessoas é Sheyla Auzier, que coordena o projeto, com quem conversamos, a qual está pedindo ajuda financeira através a “Campanha de R$ 2,00 (dois reais)” ou de materiais para dar continuidade ao projeto que vem se mantendo com muitas dificuldades.

Quem quiser fazer doação pode entrar em contacto pelo ZAP, no seguinte número (93) 991267695.

Quem quiser fazer doação e contribuir financeiramente com a campanha é só fazer um

PIX: 93991267695

CONTRIBUA E SALVE OS ANIMAIS!

