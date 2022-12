Governo do Pará  lança Edital de concurso público da Semas

O concurso oferta 136 vagas para os níveis médio e superior, sendo 48 vagas para o nível médio e 88 para o nível superior, mais cadastro reserva.

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), publicou nesta segunda-feira (12), no Diário Oficial do Estado (DOE) de n° 35.215, o edital para o concurso público da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS).

“Como dito anteriormente, esse é o momento mais esperado pelos concurseiros, portanto, muito foco, determinação e estudos aos que desejam ingressar no setor público. Esse é mais um compromisso do governo estadual à população, que é resultado do esforço de todo time do governo do Pará.”, explicou Ivaldo Ledo, secretário de planejamento e Administração.

O concurso oferta 136 vagas para os níveis médio e superior, sendo 48 vagas para o nível médio e 88 para o nível superior, mais cadastro reserva. As provas terão questões objetivas e discursivas e serão aplicadas em horários distintos, nos seguintes municípios: Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

A banca vencedora para a realização do certame é o Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA (CETAP). As inscrições poderão ser realizadas no site da CETAP, no período de 28/12/2022 à 09/02/2023.

- MAIS INFORMAÇÕES ACESSE A PÁGINA DO CONCURSO

Cargos disponíveis para o nível médio:

Assistente Administrativo (33); Assistente De Informática (04); Assistente De Infraestrutura (04); Técnico De Laboratório (07).

Cargos para o nível superior:

Administração (03); Biblioteconomia (01); Ciências Contábeis (01); Ciências Econômicas (04); Serviço Social (01); Agronomia (10); Arquitetura e Urbanismo (01);

Biomedicina (01); Ciências Biológicas (06); Ciências Sociais (05); Engenharia Ambiental (08); Engenharia Civil (02); Engenharia De Alimentos (02); Engenharia De Pesca (03); Engenharia De Produção (01); Engenharia Florestal (16);

Engenharia Química (01); Engenharia Sanitária (01); Geografia (03);

Geologia (06); Letras (01); Meteorologia (03); Pedagogia (01); Serviço Social (01); Turismo (02); Zootecnia (01) e Técnico em Gestão de Informática (03).

FONTE: Semmas