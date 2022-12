IFPA – Campus Óbidos realizará o VII Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura

O IFPA – Campus Óbidos realizará nos dias 15, 16 e 17 de dezembro a VII Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura com o tema: “Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, Tecnologia e Cultura”.

O evento de extensão tem como objetivo proporcionar a comunidade acadêmica interna e externa, atividades de ensino e aprendizagem de caráter interdisciplinar de maneira que atenda todos os cursos que a instituição de ensino oferece, bem como desencadear nos discentes e na comunidade as reflexões sobre a evolução das tecnologias.

As pessoas que estiverem interessados em participar, o evento conta com inscrição totalmente gratuita, e poderão ser efetuada através do link seguinte, ond você poderá encontrar outras informações:

https://www.even3.com.br/viisctc

Não deixe para o último momento e realize sua inscrição!

CLIQUE AQUI PARA VER A PROGRAMÇÃO