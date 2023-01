UFOPA - Campus Óbidos abre vaga para professor substituto

O Edital PSS/Ufopa nº 29 de 16/12/2022, está ofertando 01 (uma) vaga para Professor Substituto na área de “Ensino Aprendizagem”, com regime de trabalho de 40 horas semanais com lotação no Campus de Óbidos.

O período de inscrições será de 09/01/23 a 13/01/2022, para candidatos que possuam especialização, cuja remuneração, acrescida do auxílio-alimentação é de R$ 4.876,18.

O edital completo, acima mencionado, bem como; avisos, retificações e demais documentos inerentes ao processo seletivo estarão disponíveis na íntegra no endereço eletrônico https://www.ufopa.edu.br/concursos.

Para mais informações acesse o EDITAL.

