O Bloco Serra da Escama realizará o Baile Carnavalesco "Verde e Branco” dia 14 de janeiro

O Bloco Serra da Escama, que tem como presidente Marcos Mamede e Vice Márcio Pinto, estará realizando no dia 14 de janeiro o Baile Carnavalesco Verde e Branco, na Boate Stillus, com objetivo de angariar recursos para o desfile do Bloco nos dias oficias do Carnapauxis, em Óbidos.

Conforme informações o Baile terá as seguintes atrações: Didico & Banda, Ricardão Elétrico e Pai da Pinga Elétrico. Quem estiver interessado em participar do Baile, a mesa custa R$ 80,00 e o ingresso R$ 20,00.

INGRESSOS ANTECIPADO "POSTO DO DHAY " pelo telefone 093 99126 9467.

