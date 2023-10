Lançamento do Livro de Deolindo Caiçara: "Óbidos em Versos & Diversos"

O aguardado dia chegou para o poeta obidense José Deolindo Caiçara, que há muito sonhava com este momento especial. No dia 24 de novembro de 2023, ele lançará seu livro, intitulado "ÓBIDOS EM VERSOS & DIVERSOS", em um evento que promete reunir amigos, familiares e amantes da boa literatura.

O local escolhido para o evento de lançamento é o Cliper de Santa Teresinha, que proporcionará um ambiente acolhedor para celebrar a obra do autor e apreciar sua poesia.

O livro "Óbidos em Versos & Diversos" é uma verdadeira viagem pela paisagem da alma de Deolindo Caiçara. Nele, o autor compartilha sua visão sobre o amor, as emoções, a infância, a família, os amigos e a contemplação das belezas da natureza. A poesia, nas palavras do autor, “é a linguagem da alma que nos conduz a uma sinfonia de emoções profundas, onde cada verso é uma nota que nos conecta com nossa humanidade”.

A obra, que mescla versos e prosa, transporta os leitores a um passeio pelo tempo, nas fotografias de João Canto, que permeiam todo livro associadas ao tema das poesias, começando pela fotografia que compõe a capa do livro.

Caiçara desvela as lembranças de sua infância, raízes profundamente plantadas em sua memória, as ligações eternas com suas origens, os momentos compartilhados com amigos, risos, histórias inesquecíveis, lições valiosas, o aconchego do lar, a dedicação de sua família, os sons e cheiros da infância que aquecem seu coração. Sua terra natal é mais do que um local no mapa; é o lugar onde seu coração encontrou sua fonte, e as recordações são tesouros guardados com carinho.

O autor convida a todos para se juntarem a ele neste dia especial, para compartilhar sua paixão pela poesia e suas experiências de vida. O lançamento de "Óbidos em Versos & Diversos" promete ser um evento marcante, onde os leitores terão a oportunidade de conhecer o coração e a mente de Deolindo Caiçara por meio de suas palavras poéticas.

