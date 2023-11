Seminário Memória e Meio Ambiente em defesa do Patrimônio Cultural e da Floresta será realizado em Óbidos

Durante o Seminário acontecerá a pré-estreia do filme “O mundo que ainda não foi”, do francês Ludovic Fossard.

No próximo dia 14 de dezembro, a histórica cidade de Óbidos será o cenário para o "Seminário Memória e Meio Ambiente em Defesa do Patrimônio Cultural e da Floresta". O evento acontecerá na Sala de Recepção da Loja Maçônica Força e Harmonia, localizada na Rua Deputado Raimundo Chaves (Bacuri), com início previsto para as 09h.

O seminário busca promover reflexões e discussões sobre a preservação cultural e ambiental, destacando a importância da defesa do patrimônio cultural e das florestas. O evento contará com a participação de especialistas renomados no assunto, proporcionando um espaço para o compartilhamento de conhecimentos e experiências relacionadas às questões.

Uma das atrações aguardadas do Seminário será a pré-estreia do documentário "O Mundo Que Ainda Não Foi", uma obra do cineasta francês Ludovic Fossard, escrito por Gefferson Ramos Rodrigues e Emilie Stoll, produzido pela Gerda Henkel Stiftung e Les Films De Traverse, que promete trazer uma perspectiva única sobre as questões das mudanças de uso da terra na região da Amazônia brasileira, mais especificamente no Arapixuna e Óbidos.

As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser realizadas através do QRCode disponível no cartaz do seminário, que está sendo divulgado. Para facilitar o acesso, também é possível realizar a inscrição diretamente CLICLANDO AQUI.

O "Seminário Memória do Meio Ambiente em Defesa do Patrimônio Cultural e da Floresta" é uma oportunidade única para a comunidade de Óbidos e região se envolver ativamente em discussões relevantes sobre a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural.

www.obidos.net.br

PROGRAMAÇÃO