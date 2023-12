Ufopa discute digitalização de documentos judiciais produzidos sob regimes autoritários na Amazônia

Aberto ao público, evento ocorrerá a partir das 18h30 no Auditório Maestro Wilson Fonseca, na Unidade Rondon, Campus Santarém.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e o Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas (CDHBA) realizam nesta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, em Santarém (PA), o "Seminário de Digitalização de Documentos Judiciais Produzidos durante Regimes Autoritários na Amazônia". Aberto ao público, o evento ocorrerá a partir das 18h30 no Auditório Maestro Wilson Fonseca, situado na Unidade Rondon, bairro Caranazal. As inscrições serão feitas no local do evento.

O evento se destina à socialização dos resultados alcançados no projeto “Digitalização de documentos jurídicos sob governos autoritários na Amazônia”, realizado pelo Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas (CDHBA), que é ligado ao curso de Licenciatura em História da Ufopa. O projeto também é vinculado ao Programa de Arquivos Modernos em Perigo (MEAP), da Biblioteca da Universidade da Califórnia (UCLA, Estados Unidos), que fomenta a proteção de acervos frágeis em diferentes locais do mundo.

O seminário também contará com roda de conversa sobre a potencialidade de digitalização de documentos em múltiplos campos de pesquisa, com a participação do professor Rafael Chambouleyron, do curso de História da Universidade Federal do Pará (UFPA); Leonardo Toril, diretor do Arquivo Público do Estado do Pará; Gabriela Carneiro, docente do curso de Arqueologia da Ufopa; e Judith Vieira, professora do curso de Direito da Ufopa.

Pesquisa – O projeto realizado pelo CDHBA tem por objetivo principal digitalizar e tornar acessíveis documentos jurídicos produzidos na Amazônia durante os governos autoritários no século XX. O conjunto de documentos digitalizados é composto por processos cíveis e criminais tramitados no Tribunal de Justiça da Comarca de Óbidos (PA), no período de 1900 a 1988, que compreende parte da Primeira República ao final da Ditadura Militar.

“Os documentos históricos possuem valor inestimável e sua digitalização, além de propiciar a conservação dos originais, facilitará o acesso de pesquisadores e da sociedade em geral ao acervo”, explica o historiador Gefferson Ramos Rodrigues, professor do Instituto de Ciências da Educação (Iced) da Ufopa que integra a iniciativa.

Mais informações: https://cdhba.hypotheses.org/

Serviço:

Seminário de Digitalização de Documentos Judiciais Produzidos durante Regimes Autoritários na Amazônia

Data: 11 de dezembro de 2023 (segunda-feira)

Horário: 18h30

Local: Auditório Maestro Wilson Fonseca, situado na Unidade Rondon, bairro Caranazal

FONTE: Comunicação/Ufopa