Óbidos sediará III Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas

Óbidos, Pará - Nos dias 21 e 22 de março de 2024, Óbidos, no oeste do Pará, será o palco do III Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas. Com o tema "Justiça Climática: Um Desafio Para As Mulheres Amazônicas", o evento promete ser um espaço de reflexão, discussão e mobilização em prol das mulheres da região.

O Fórum tem como principal objetivo promover debates que visam à valorização, motivação e fortalecimento das mulheres, especialmente diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas na Amazônia. Com uma programação repleta de palestras e atividades diversas, a organização do evento busca proporcionar um espaço inclusivo e participativo para que as vozes femininas sejam ouvidas e suas demandas atendidas.

O III Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas representa uma oportunidade única para fortalecer os laços de solidariedade e cooperação entre as mulheres amazônicas do oeste do Pará, reafirmando seu papel fundamental na construção de um futuro mais sustentável e justo para todos.

A Assembleia Recreativa Pauxis (ARP), localizada na Praça de Sant´Ana, no Bairro do Centro em Óbidos, será o local deste importante encontro, que será promovido pelo MPPA, por meio do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (Nierac), Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) e parceiros.

O Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas já foi realizado em Oriximiná e Terra Santa, nas duas primeiras edições. Em Óbidos, tem a parceria da prefeitura, da secretaria municipal de Desenvolvimento Social, Associação de Mulheres Trabalhadoras do Baixo Amazonas (AOMTBAM), Diocese de Óbidos, através da Associação Beneficente Emaús e outros apoiadores.

As inscrições podem ser feitas pelo site do MPPA (https://ceaf.mppa.mp.br/app/learning/courses/) ou presencialmente. A coordenadora do Nierac, promotora de Justiça Lílian Braga, destaca a importância da participação das mulheres e suas representações no evento.

PROGRAMAÇÃO

Dia 21.03.2024

08h00 às 12h30 – Credenciamento

12h30 às 14h00 – Almoço

14h00 às 14h30 – Mesa de Abertura

14h30 às 15h30 – Conferência de Abertura. Tema: "Justiça Climática: Um Desafio Para As Mulheres Amazônicas"

15h30 às 16h00 – Cafezinho/Debate

16h00 às 18h00 – Grupos de Trabalho

18h00 às 22h00 – Noite Cultural (atrações da cidade de Óbidos)

Dia 22.03.2024

08h00 às 08h30 – Credenciamento

08h30 às 09h30 – Mesa de Debate. Tema: "Ser mulher exige cuidado"

09h30 às 10h00 – Cafezinho/Debate

10h00 às 12h00 – Mesa de Debate. Tema: "Ser Mulher Cuidando das Mudanças do Clima e a Sobrevivência da Família"

12h00 às 14h00 – Almoço

14h00 às 15h30 – Mesa de Debate. Tema: "Ser mulher é ocupar os lugares onde se planeja a vida"

15h30 às 16h00 – Cafezinho/Debates

16h00 às 17h00 – Mesa de Debate. Tema: "Ser mulher é ser feliz"

17h00 – Encerramento e eventos culturais locais

