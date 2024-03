ÓBIDOS: Procissão do Encontro será realizada nesta sexta-feira, 22

Nesta Sexta-feira (22), será realizada a Procissão do Encontro, momento marcante que recria o encontra da Virgem Maria com seu filho Jesus Cristo carregando a cruz no caminho do calvário, depois de ser flagelado, coroado de espinhos e condenado à morte por Pilatos. A procissão do Encontro é um momento de profunda reflexão sobre as dores da Mãe de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. Jesus sofreu a Paixão; a Virgem sofreu a compaixão por nós.

Os homens em procissão com a Imagem do Bom Jesus dos Passos saíra da Matriz de São Francisco e Santa Clara, já as mulheres em procissão com a Imagem de Nossa Senhora das Dores sairão da Matriz de São Martinho de Lima, as Imagens vão se encontrar na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, a saída da procissão será as 18h30.

Venha participar dessa noite profunda de reflexão e emoção. Uma Realização Região Pastoral de Óbidos.