Estão abertas as inscrições ao Concurso de Redação Jovem Senador 2024

Estudantes do ensino médio poderão se inscrever até dia 30 de abril.

A educação paraense ganha novos horizontes com estudantes da rede pública estadual se preparando para participar da edição anual do Concurso de Redação do Programa Jovem Senador, realizado pelo Senado Federal em parceria com o Ministério de Educação (MEC) e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). Todo material necessário para a inscrição no concurso, como a ficha de inscrição e a folha de redação, podem ser acessados AQUI.

O concurso objetiva gerar nos jovens estudantes a reflexão sobre a política, democracia e o exercício da cidadania, permitindo que o estudante também conheça como funcionam as atividades políticas do país. Este ano traz como tema "Os 200 anos do Senado e os Desafios para o Futuro da Democracia".

Para o estudante Mateus Fernandes, que cursa a 3ª série do Ensino Médio na Escola Estadual José Alencar, localizada no município de Santarém, é importante que jovens participem de concursos como esse para que tenham uma maior compreensão e participação na política.

"No que diz respeito à juventude estudantil como um todo, programas como esses são, não apenas estimuladores na produção acadêmica, mas um agente norteador dos educandos. Além disso, a democratização da política e das ações governamentais que ocorrem no Brasil (através da premiação) são fundamentais para a criação de uma sociedade entendedora e participativa na política", disse o estudante.

Segundo Paola Dias, da Coordenadoria de Ensino Médio (COEM) da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), a participação dos estudantes no concurso é de extrema importância para compreensão do Poder Legislativo no país. "Proporciona aos estudantes do Ensino Médio das escolas públicas estaduais conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do do Poder Legislativo no Brasil, estimulando nossos jovens a conhecerem o Senado Federal. O aluno selecionado como Jovem Senador de seu estado, vai a Brasília vivenciar as práticas legislativas do Senado Federal", explicou.

Paola falou, ainda, sobre o destaque que o concurso tem no estado. "Esse concurso cresceu muito em nosso estado, pode-se dizer que, atualmente, é o mais popular junto com a OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas). E é de suma importância pela oportunidade de nosso aluno ser o protagonista de todo o processo", afirmou entusiasmada.

Os estudantes serão escolhidos por meio de um concurso de redação e os selecionados terão a oportunidade de participar da Semana de Vivência Legislativa em Brasília, entre 5 e 9 de agosto. As inscrições estão abertas e vão até o dia 30 de abril, no SITE do Senado Federal.

FONTE: Agência Pará