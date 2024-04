ÓBIDOS: O XXXIV Festival do Jaraqui acontecerá nos dias 18 e 19 de maio

O XXXIV Festival do Jaraqui (2024), em Óbidos, acontecerá nos dias 18 e 19 de maio DE 2024, o evento que é uma promoção da Associação Cultural Obidense - ACOB, com apoio da Prefeitura, acontecerá na Praça José Veríssimo, no Centro Comercial de Óbidos, e tem como objetivo angariar recursos para a entidade que mantém o Museu Integrado de Óbidos.

