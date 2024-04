ÓBIDOS: A Festa da Divina Misericórdia 2024 acontecerá dia 07 de abril

No próximo dia 7 de abril, a cidade de Óbidos acontecerá a celebração espiritual: a Festa da Divina Misericórdia. A Catedral de Sant'Ana, da Diocese de Óbidos, está preparada para acolher fiéis de todas as comunidades, em um evento que promete ser um verdadeiro refúgio para as almas e um vibrante chamado à misericórdia de Deus.

Inspirada nas revelações divinas feitas a Santa Faustina, esta celebração é um marco de fé, esperança e unidade entre o povo católico de Óbidos. A jornada espiritual deste ano iniciou-se em 29 de março e se estenderá até o domingo, 7 de abril, data principal da Festa.

A programação foi cuidadosamente elaborada para proporcionar momentos de reflexão profunda e para conduzir os participantes a um reencontro com a misericórdia divina, que se oferece a cada um de nós. É uma oportunidade única para fortalecer os laços espirituais e renovar o compromisso com os valores cristãos.

Todos estão convidados a participar deste evento de grande significado religioso. A Festa da Divina Misericórdia promete ser um momento de intensa espiritualidade e comunhão, onde as bênçãos divinas serão derramadas sobre todos os presentes.

Venha fazer parte desta experiência de fé e amor divino em Óbidos, no dia 7 de abril de 2024.

