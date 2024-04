Ufopa sedia 16º Encontro da Rede Amazônica de Clínicas de Direitos Humanos

Com o tema “Educação Clínica, Direitos Humanos Socioambientais e Litígio Estratégico”, a Clínica de Direitos Humanos (CDH) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realizará nos dias 8 e 9 de abril de 2024, em Santarém (PA), o XVI Encontro da Rede Amazônica de Clínicas de Direitos Humanos, evento híbrido que visa a contribuir para a formação dos participantes e a disseminação de conhecimentos, práticas e experiências no ensino clínico em Direito.

A abertura do encontro ocorrerá na segunda-feira, 8 de abril, a partir das 9h30, no auditório da Unidade Tapajós, situado no bairro Salé. A cerimônia contará com a participação da reitora da Ufopa, Aldenize Ruela Xavier; da cacica Juma Xipaia, secretária nacional de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas; da secretária nacional de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Sheila de Carvalho; e da coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da Ufopa, Lidiane Nascimento Leão.

À tarde, a partir das 16 horas, também será realizada no auditório da Unidade Tapajós a mesa-redonda “Exposição humana ao mercúrio na Amazônia: uma abordagem interdisciplinar na perspectiva da educação clínica em direitos humanos”, com a participação das pesquisadoras Maria Elena Crespo López, da Universidade Federal do Pará (UFPA); Heloisa do Nascimento de Moura Menezes, da Ufopa; e Linara Oeiras Assunção, da Universidade Federal do Amapá (Unifap). As secretárias nacionais Sheila de Carvalho e Juma Xipaia também participam da mesa, que terá a mediação da professora Helena Cristina Guimarães Queiroz Simões, da Unifap, e contará com a participação de Margareth Maytapu, do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns (CITA), como debatedora.

O encontro termina na terça-feira, 9 de abril, com a mesa-redonda “Educação Clínica e Litígio Estratégico na Proteção Internacional dos Direitos Humanos”, que ocorrerá a partir das 19 horas, no auditório da Unidade Tapajós, com os palestrantes Siddartha Legale, coordenador do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos (NIDH) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Rodrigo Deodato de Souza Silva, da Universidade Católica de Pernambuco; Paulo Gilberto Cogo Leivas, procurador regional da República (MPF); Juma Xipaia, secretária nacional de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas; e Daniel Canavese de Oliveira, coordenador de acompanhamento da Política de Saúde Indígena do Ministério dos Povos Indígenas. Helena Cristina Guimarães Queiroz Simões, da Unifap, fará a mediação do debate, e Helia Kumaruara, do CITA, participará como debatedora.

O evento contará ainda com a oficina “Metodologia do Ensino Clínico aplicada aos Direitos Humanos”, apresentação de vídeos, relatos de experiências, entre outras atividades.

Mais informações no site do evento (aqui).

Fonte: Comunicação/UFOPA