2° Edição da Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral é neste final de semana, de 31/05 a 02/06

O Haras Joaquim Arruda do Amaral, localizado no ramal do Uruçu, está se preparando para sediar a segunda edição da emocionante Prova de Laço. O evento está marcado para acontecer do dia 31 de maio ao dia 02 de junho e promete agitar a cidade de Óbidos com uma série de competições emocionantes e atrações imperdíveis.

Com uma premiação total de 30 mil reais em jogo, os participantes das modalidades Profissional e Amador terão a oportunidade de competir pelos primeiros lugares e garantir uma fatia desse montante.

Premiações

As inscrições já estão abertas e os interessados podem se inscrever entrando em contato com os coordenadores do evento pelo telefone 093 99123 1399. Para os Atletas Profissionais, a taxa de inscrição é de R$ 600,00 (Valor de 3 bois), enquanto para os Amadores, a taxa é de R$ 300,00 (Valor de 3 bois).

Além das competições de laço, o evento oferecerá três dias repletos de entretenimento, incluindo shows, exposições e torneio de Pênaltis. O evento contará também com a Fazendinha, vinda diretamente de Manaus, com exposição de Pônei, Avestruz, Lhama, Mini Boi, Mini Vaca, a qual estará disponibilizado passeio de pônei, charrete e disponibilizará o desafio do touro mecânico.

Entre as atrações musicais confirmadas estão nomes como Elder Lemos, Gilvandro Costa, Foguinho, Kamon, Eloilson Ribeiro, Banda Lazer e DZ Grandão & Didico, distribuídos ao longo dos três dias de festa.

Atrações

Bingão

Conforme programação, no dia 02 de junho, acontecerá o BINGÃO da 2ª Prova de Laço, sendo que a Cartela está sendo vendida a R$ 10,00 (dez reais), com o 1º e 2º prêmios de R$ 500,00, 3º e 4º prêmios de R$ 1.000,00 e o 5º prêmio uma novilha.

Os organizadores também garantem que haverá competições para as comitivas presentes no evento, com prêmios garantidos, proporcionando ainda mais emoção para os participantes.

Amaralzinho, um dos organizadores do evento, ressalta que haverá transporte disponível através de ônibus particular saindo da cidade de Óbidos até o local do evento, facilitando o acesso para os interessados em participar desse grande evento.

Conheça o Local da 2º Prova de Laço....

Com uma mistura de tradição, esporte e diversão, a 2ª Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral promete ser um evento imperdível para os amantes da cultura sertaneja e para toda a família.

Galeria de Imagens....



