Festividade de Santa Maria em Óbidos começa nesta segunda-feira, dia 27

ÓBIDOS – A tradicional Festividade de Santa Maria, no Bairro do Centro, em Óbidos, terá início nesta segunda-feira, dia 27 de maio, e se estenderá até o dia 31 de maio de 2024. Este ano, o evento será organizado pelo Conselho Pastoral Comunitário de Santa Maria e terá como tema "Maria, Mãe Medianeira da Família".

A abertura da festividade será marcada pelo Círio de Santa Maria, que sairá da residência da Sra. Floriza Mileo e seguirá até a Catedral de Sant’Ana, onde será celebrada a Santa Missa. Durante toda a festividade, os visitantes poderão desfrutar de um variado cardápio no Cliper de Sant’Ana, especialmente preparado para a ocasião, além de atrações culturais, leilões de oferendas e bingos.

Um destaque especial será a Noite da Seresta, que acontecerá na noite de sábado, 25 de maio, estendendo-se até a madrugada de domingo. No domingo, dia 26 de maio, será realizada a Primeira Eucaristia, seguida de um almoço festivo no Cliper de Sant’Ana.

A festividade culminará no dia 31 de maio, às 18h, com a imagem de Santa Maria saindo em carreata para visitar as comunidades e paróquias da cidade. A celebração se encerrará com a Coroação de Nossa Senhora na Catedral de Sant’Ana.

Para conferir a programação completa, clique na imagem abaixo.



