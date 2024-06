Arraiá do Maurição abriu a Temporada Junina em Óbidos; Confira a Agenda Completa

No dia 1º de junho de 2024, a Escola Maurício Hamoy deu o pontapé inicial na Temporada Junina em Óbidos com o tradicional Arraiá do Mundicão. O evento reuniu toda a comunidade escolar e promoveu uma programação diversificada, incluindo quadrilhas juninas, danças típicas, culinária junina e outras atrações que encantaram o público presente, que lotou a quadra poliesportiva da Escola.

Para garantir que você não perca nenhuma atração durante toda a quadra junina, reunimos os principais eventos que prometem movimentar Óbidos. Confira a agenda completa e programe-se para participar das festividades:

07/06 - Arraiá da UFOPA : a partir das 19h, no Campus da Ufopa Óbidos.





07/06 – Arraiá Firmina na Roça : às 18h, na Quadra da Escola Irmã Firmina.





08/06 – Arraiá do São José : às 18h, na Escola do Ensino Médio São José.





14/06 – Arraiá do Bom Pastor : às 16h, no Centro Educacional Bom Pastor.





14/06 – Arraiá do Tio Florico : às 17h, na Escola Dom Floriano Loewenau.





20, 21 e 22/06 – Arraiá dos Pauxis : início às 19h, programação diversificada, onde acontece o 3º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas e o 2º Concurso Intermunicipal de Carimbó. O maior evento do período junino que será realizado na Praça da Cultura Haroldo Tavares, no Centro de Óbidos, promovido pela Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria Municipal de Cultura.





25/06 – Arraiá da Moça Bonita : às 19h, na Escola Inglês de Souza.





28/06 – Arraiá da Pavulagem: às 18h, na Escola José Veríssimo.

Se a programação da sua escola ou entidade não estiver na agenda, envie-nos as informações para que possamos incluí-la. Participe e aproveite cada momento das festividades juninas em Óbidos!

www.obidos.net.br - Com informações Augusto Ribeiro, Rádio Comunitária Sant´Ana