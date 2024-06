BELÉM: Lançamento do livro de Jorge Ary Ferreira, "Histórias de um Tapuio Pauxi", será dia 29/06

BELÉM - Os amantes da literatura agora têm um motivo especial para celebrar. O obidense Jorge Ary Ferreira lança seu primeiro livro, intitulado "Histórias de um Tapuio Pauxi", trazendo uma coletânea de contos e crônicas que prometem cativar os leitores com suas narrativas envolventes e personagens marcantes e bem-humorados.

O Lançamento do Livro de Jorge Ferreira será no dia 29 de junho, em Belém do Pará, no Silveira Cultural, a partir das 19h. Segundo o autor, além de Belém, o lançamento acontecerá em Óbidos e Manaus, com datas ainda não definidas.

Jorge Ary Ferreira, membro da Academia Artística e Literária de Óbidos (AALO), é conhecido por suas publicações no site www.obidos.net.br e outros sites. Agora, suas histórias estão eternizadas neste livro, publicado sob o selo da AALO. "Histórias de um Tapuio Pauxi" é o resultado de mais de 20 anos de trabalho, reunindo textos que refletem a rica cultura e cotidiano de Óbidos e região.

SERVIÇO:

LIVRO: "Histórias de um Tapuio Pauxi" de Jorge Ary Ferreira

LANÇAMENTO: Dia 29 de junho de 2027, as 19h, no Saveira Cultural, Rua dos Tamaios, nº 1587.

Belém – Pará.

www.obidos.net.br