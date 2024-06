Inscrições para o Arraiá dos Pauxis 2024 encerram neste sábado, dia 15

Grupos e associações folclóricas interessados poderão se inscrever até dia 15 de junho.

Ainda estão abertas as inscrições para o 3º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas e para o 2º Concurso Intermunicipal de Carimbó. O maior evento do período junino que será realizado nos dias 20, 21 e 22 de junho, na Praça da Cultura Haroldo Tavares, em Óbidos.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até este sábado, dia 15 de junho de 2024, pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou por meio do WhatsApp: (93) 99210-1906.

Os interessados também podem confirmar participação nas disputas presencialmente, na sede Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), localizada na Rua: Ildefonso Guimarães, s/nº - Centro, Óbidos/PA, no horário das 8h às 13h.

De acordo com o edital de chamamento público Nº 01/2024 a premiação para o 3º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas a premiação será a seguinte:

1º Lugar: R$ 8.000,00; 2º Lugar: R$ 4.000,00 e 3º Lugar: R$ 2.000,00.

Para 2º Concurso Intermunicipal de Carimbó, as premiação são as seguintes:

1º Lugar: R$ 6.000,00; 2º Lugar: R$ 4.000,00 e 3º Lugar: R$ 2.000,00

Todas as colocações receberão troféu e Certificado de Participação

Confira os EDITAIS:

EDITAL Nº 001-2024 III concurso intermunicipal de quadrilhas juninas (1)

EDITAL Nº 002-2024 II Concurso de Carimbó

www.obidos.net.br - Com informações Ascom/Pmo