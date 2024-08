O Livro "KALAUANÃ: A Verdade Revelada" da obidense Bella Pinto será lançado em Belém

O lançamento será dia 18 de agosto, às 17h, durante a Feira Pan-Americana do Livro e das Multivozes, Hangar, em Belém do Pará.

A renomada escritora obidense Bella Pinto lançará seu 12º livro, intitulado KALAUANÃ: A Verdade Revelada, no próximo dia 18 de agosto, às 17h, durante a Feira Pan-Americana do Livro e das Multivozes, em Belém do Pará. O evento ocorrerá no estande do Escritor Paraense, no Hangar, onde o público poderá prestigiar mais uma obra que promete enriquecer a literatura amazônica.

Este novo trabalho de Bella Pinto, patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo, por meio do Governo Federal e Estadual, também recebe o selo da Academia Artística e Literária de Óbidos (AALO), destacando-se como um importante marco cultural.

KALAUANÃ: A Verdade Revelada é uma narrativa poética e acessível que convida o leitor a uma profunda reflexão sobre os valores e conhecimentos da cultura amazônica. A história acompanha a jornada do jovem Kalauanã, um herói que, desde a infância, se destacava por sua coragem e habilidade. Escolhido para ser o novo cacique de sua Nação Indígena após inúmeros feitos heroicos, Kalauanã personifica a força e a sabedoria que habitam a floresta amazônica.

O lançamento deste livro é uma oportunidade imperdível para os amantes da boa literatura, que poderão conhecer de perto mais uma obra de uma escritora consagrada em sua linha literária e que continua a contribuir significativamente para a cultura da Amazônia.

