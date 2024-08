Jorge Ary Ferreira lança seu livro "Histórias de um Tapuio Pauxi" em Manaus

Os amantes da boa literatura que residem em Manaus têm um motivo especial para celebrar. O obidense Jorge Ary Ferreira lança seu primeiro livro, intitulado "Histórias de um Tapuio Pauxi", na capital amazonense.

O evento, que promete ser marcante para a comunidade literária local, ocorrerá no dia 18 de agosto, a partir das 08h, em uma manhã de autógrafo durante a inauguração do “Recanto Obidense”, uma iniciativa dos conterrâneos radicados em Manaus, criando um espaço para encontros, prática de esportes, etc.

Jorge Ary Ferreira, um nome conhecido no cenário cultural de Óbidos, é membro da Academia Artística e Literária de Óbidos (AALO) e frequentemente contribui com publicações no site obidos.net.br e outros portais. Agora, suas histórias ganham uma nova dimensão com a publicação de "Histórias de um Tapuio Pauxi", uma coletânea de contos e crônicas que prometem cativar os leitores com suas narrativas envolventes e personagens marcantes e bem-humorados.

O livro é o resultado de mais de 20 anos de trabalho de Jorge Ary Ferreira, reunindo textos que refletem a rica cultura e o cotidiano de Óbidos e região. Publicado sob o selo da AALO, "Histórias de um Tapuio Pauxi" é uma homenagem à cidade natal do autor e à tradição literária local.

Serviço

Evento: Lançamento do livro "Histórias de um Tapuio Pauxi"

Lançamento do livro "Histórias de um Tapuio Pauxi" Autor: Jorge Ary Ferreira

Jorge Ary Ferreira Data: 18 de agosto de 2024

Local:“Recanto Obidense”, Manaus, Amazonas

Horário: A partir das 08h

Não perca a oportunidade de prestigiar este evento e adquirir um exemplar autografado de "Histórias de um Tapuio Pauxi".

www.obidos.net.br