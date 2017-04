Inscrições abertas ao Processo Seletivo do IFPA – Campus Castanhal

De 2 a 15 de maio estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo Técnico 2017 para o IFPA - Campus Castanhal. No total, são 460 vagas ofertadas para os Cursos Técnicos de Nível Médio Integrados e os Cursos Técnicos Subsequentes.

Na modalidade Técnico Integrado (cursos regulares com duração de três anos, para aqueles que concluíram o ensino fundamental) as oportunidades são para o Técnico em Agropecuária e, a novidade neste ano, Técnico em Informática.

Já para os cursos Subsequentes (cursos regulares com duração de um a dois anos, para quem concluiu o ensino médio) as vagas estão nos cursos Técnico em Agropecuária, Agroindústria, Florestas, Meio Ambiente e Redes de Computadores.

As inscrições são feitas pelo site http://www.concursos.ifpa.edu.br e o valor da taxa é R$30,00. Atente para o prazo: até 15 de maio.

As provas objetivas, com 50 questões, serão realizadas no dia 28 de maio, às 9h, nos municípios/polos de Castanhal (IFPA), Concórdia do Pará, Curuçá e Maracanã.

O edital completo com todas as informações sobre o processo e os cursos ofertados, cronograma e conteúdos programáticos das provas podem ser consultados aqui.

FONTE: Ascom – IFPA – Campus Castanhal

