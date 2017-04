Obidenses debatem as reformas da aposentadoria, trabalhista e educação

Aconteceu nesta sexta-feira (28), no dia da Greve Geral, uma Roda de Conversa promovida pela Diocese de Óbidos, onde os obidenses puderam debater as reformas da aposentadoria, trabalhistas e da educação que vão atingir todos os brasileiros.

Segundo os organizadores, o evento teve como objetivo refletir acerca dos temas em foco, com abordagens voltadas a esclarecer as reais mudanças que que ora estão em processo de tramitação no congresso nacional, sendo que a reforma do ensino médio já foi aprovada e atingirá todos os estudantes.

A Roda de Conversa, promovidos pela Pastoral Social, Setor Diocesano de Comunicação, Coordenação de Pastoral Diocesana, Cáritas e Pastoral da Educação, aconteceu no Centro de Formação Dom Floriano, com assessoria da OAB – Seção Óbidos, da 7ª URE – Unidade regional de Ensino de Óbidos.

O Evento contou também com presença de representantes de várias entidades a população em geral, que debateram por toda manhã os referidos temas.

