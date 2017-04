29ª CIPM de Fronteira, em Óbidos, comemora dois anos e entrega honrarias aos PMs

Aconteceu esta semana, na igreja Assembleia de Deus, em Óbidos, um evento de comemoração ao 3º aniversário de criação da 29ª CIPM de Fronteira – Companhia Sentinela da Amazônia de Óbidos, que tem a frente o tenente Arthur Peter Vinhote de Vasconcelos, o qual contou com a presença de várias autoridades, familiares dos PMS e convidados que foram prestigiar o evento.

Durante a cerimônia várias homenagens foram prestadas, como o reconhecimento à pessoas da sociedade obidense, que receberam certificados de “Amigo da PM”, assim como policiais que receberam o título de “Policial Padrão da PM”, pelos relevantes serviços prestados a comunidade obidense. Tv Atalaia, TV Sentinela e a Polícia Civil foram agraciados com certificados de reconhecimento pela parceria entre essas entidades e a PM.

“Nesses três anos, só temos a agradecer pelo reconhecimento da população, pelos serviços prestados pela PM e pelos parceiros, pois sem a comunidade, sem a imprensa e sem a polícia civil, a PM não é nada, então o sentimento que fica é de gratidão”, comentou o tenente Arthur.

Delegado Thiago, da Polícia Civil, que foi um dos homenageados, comentou sobre a importância desse momento: “Este momento é de fundamental importância, isso demonstra a total integração entre a Policia Civil e a PM, para que seja feito um ótimo serviço na segurança pública do município. A ocorrência que começa na rua termina na delegacia. Todos os policiais de Óbidos estão de parabéns, isso é o reconhecimento pelos serviços, a gratificação pessoal que a sociedade pode dar a esses guerreiros”, comentou o Delegado.

O prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, que estava presente no evento, também comentou sobre as homenagens e promoções dos PMs: “É um momento de alegria e satisfação, pois os homens da PM são os maiores responsáveis pela nossa segurança e estão aqui sendo agraciados por seus méritos e louvo a Deus que nenhum mal lhes aconteçam e continuem com essa grande missão de proteger o povo de Óbidos”, comentou.

No final foi Tenente Arthur informou que a PM mantem um balanço estatístico dos serviços realizados pela PM em Óbidos, voltados para o bem-estar da segurança pública da população de Óbidos. A seguir uma imagem que mostra as estatísticas dos serviços realizados pela PM referentes aos meses de janeiros, fevereiro e março de 2017. Veja.

