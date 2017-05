Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa no Pará começa em 1° de maio

Começa nesta segunda-feira (1º) a Campanha Estadual de Vacinação contra a Febre Aftosa/1ª Etapa 2017. A vacinação ocorre de 1º a 31 de maio, em todo o território paraense, com exceção do Arquipélago do Marajó e municípios de Faro e Terra Santa. Esta é a primeira etapa estadual de 2017 contra a doença realizada pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará).

Quase 21 milhões de cabeças de gado deverão ser imunizadas, em 108.746 propriedades, espalhadas em 127 municípios paraenses. “O produtor ganha a valorização do gado, já que o mercado é signatário da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), que exige gado livre de febre aftosa. A Adepará, através das políticas públicas, promove a saúde e o bem-estar animal, fiscalizando a vacinação e a qualidade da vacina, certificando a pecuária paraense”, explica o gerente do Programa de Erradicação da Febre Aftosa da Adepará, o médico veterinário George Santos.

A Adepará é quem coordena a campanha, informou que o produtor é o responsável pela vacinação e tem até o dia 15 de junho para fazer a comunicação da vacina nos escritórios da Agência. Servidores do órgão lotados por todo o Pará estarão envolvidos e acompanharão o trabalho para garantir que todo o processo de vacinação atenda às metas da Agência, que é alcançar o mais alto índice vacinal.

Fonte: Agência Pará

