Estado homologou a licitação de terminais hidroviários de Curuá e Santana do Tapará

A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) homologou o resultado da licitação para a construção dos terminais hidroviários do município de Curuá e do distrito portuário de Santana do Tapará, no município de Santarém, na região Oeste do Pará.

Após a análise das propostas, a empresa Paulo Brígido Engenharia foi declarada vencedora. O resultado foi publicado na edição desta terça-feira (21) dos Diários Oficiais do Estado e da União. Na sexta-feira (24), o contrato com a empresa, que vai construir os dois terminais, será assinado, em Santarém, pelo presidente da CPH, Alexandre Von.

Para a construção dos terminais de Curuá e Santana do Tapará, o Estado vai investir R$ 6.988.987,96. O recurso faz parte de um pacote de investimentos de mais de R$ 80 milhões que o Governo do Estado do Pará realizará somente para a construção de sete terminais hidroviários na região oeste.

Ordens de Serviço - A CPH também concluiu as licitações para construção dos terminais hidroviários dos municípios de Prainha, Almeirim, Faro e Terra Santa. Também na sexta, o governador Simão Jatene assina as Ordens de Serviço para a construção dos terminais de Terra Santa e Faro. No sábado (25), será a vez dos terminais dos municípios de Prainha e Almeirim.

Fonte: Agência Estado

