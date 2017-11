Óbidos integra grupo de criação do Fórum Pró-Desenvolvimento Econômico do Pará

Secretários e agentes públicos municipais oriundos das 12 Regiões de Integração do Pará, estiveram reunidos na última segunda-feira (30), em Belém, durante encontro promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que teve como pauta principal o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Entre os debates acerca dos avanços necessários no setor, surgiu a proposta, estimulada pelo Sebrae, de se criar uma rede de agentes públicos focados na integração e no crescimento econômico. Essa rede se consolida agora com o Fórum de Secretários Municipais de Desenvolvimento, fundado no encontro.

Segundo Fabrizio Guaglianone, diretor-superintendente do Sebrae, a distância geográfica entre as regiões é o ponto de partida da aproximação. Fabrizio afirma que o propósito do Sebrae, ao organizar a criação do fórum, é criar um ambiente favorável ao relacionamento de todos os atores envolvidos na busca pelo desenvolvimento do Pará, conectando o poder público com a iniciativa privada e estimulando as boas práticas desse relacionamento.

“Primeiro, promovemos essa aproximação. A partir dela, passamos a compreender melhor as necessidades, as expectativas e os potenciais desses municípios e de cada região”, explica. “Somente assim, teremos capacidade de servir de elo na relação entre as pequenas e microempresas e o poder público, abrindo caminho para a eficiência do empreendedorismo e da gestão”, afirma Fabrizio.

A secretária de Desenvolvimento Social de Óbidos, Izalina Alves, participou das exposições e debates ocorridos no Hotel Regente, e apresentou a Feira Empreendedora José Veríssimo, como um marco no avanço do desenvolvimento econômico do município obidense, estimulando microempreendedores a alavancarem os seus negócios.

A titular da pasta de desenvolvimento social, não escondeu o entusiasmo com a criação do fórum. “Quando você participa de um encontro como este, que reúne gestores municipais, e vê a presença do Estado, estendendo a mão, isso nos dá muita esperança”, destaca. “Essa é uma oportunidade única”. Segundo Izalina, o aspecto mais importante do evento é a troca de experiências. “A mesma dificuldade que enfrento em Óbidos, lá no Baixo Amazonas, pode ocorrer em Chaves, no Marajó, ou em Paragominas, no nordeste do Pará”, compara.

“Com o fortalecimento dessa rede de secretários, estamos compartilhando problemas e buscando soluções de forma cooperada, colocando os interesses da sociedade em primeiro plano”, ressalta Izalina Alves. “Estou muito feliz com esse encontro”.

“Esse é o espírito do Projeto Pará 2030, apresentado aqui. Trata-se de uma estratégia de desenvolvimento, séria e fundamentada, que extrapola o interesse de partidos e está muito acima de projetos pessoais”, explica o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Adnan Demachki, cuja palestra encerrou o evento. “O crescimento do Pará é um projeto de Estado, não de governo”, observa. “A participação dos municípios é imprescindível para o sucesso dessa proposta”.

FONTE: ASCOM/PMO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.