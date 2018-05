Jovens obidenses realizam a primeira Eucaristia

A Catedral de Senhora Sant´Ana, sempre traz boas lembranças para os obidenses. As missas aos domingos, depois a Praça de Sant´Ana dando infinitas voltas; a festividade de Sant´Ana no mês de julho, Semana Santa, em fim, uma série de atividades inerentes a religião Católica. Entretanto a primeira comunhão é uma das atividades que deixa recordações profundas no jovem cristão, principalmente pelo fato de ter que confessar e receber a sagrada eucaristia pela primeira vez.

A preparação começa muito antes. Para os cristãos receberem a Primeira Comunhão, primeiro eles têm que saber e compreender alguns princípios e conhecimentos fundamentais da Igreja, portanto para realizar a primeira eucaristia é necessário que o catequizando realize um curso preparatório e cumpra todas as etapas preliminares até chegar o dia da cerimônia e receber a primeira eucaristia.

Assim, neste domingo (6), 52 jovens obidenses realizaram a primeira comunhão na Catedral de Sant´Ana, onde foi realizado uma missa celebrada pelo Pedre Davenir, seus parentes e familiares estiveram presentes e presenciaram a cerimonia da primeira eucaristia, mantendo a tradição secular da Igreja Católica.

Primeira comunhão

É uma celebração, cerimônia religiosa de algumas denominações cristãs, nomeadamente da Igreja Católica Romana, em que os cristãos participantes desta cerimônia recebem pela primeira vez o Corpo e Sangue de Cristo sob a forma de pão e vinho, respectivamente. Esta celebração também se chama de Primeira Eucaristia visto que os participantes recebem pela primeira vez o sacramento de Eucaristia. Após esta cerimônia, eles passam a poderem receber a Eucaristia, uma das celebrações centrais da Igreja Cristã.

