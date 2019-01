VOTE e ajude a escolher o TEMA da Festividade de Sant’Ana 2019

A Coordenação Geral da Festividade de Senhora Sant’Ana 2019, como forma de promover um maior envolvimento da comunidade está promovendo no período de 22 a 31 de janeiro do corrente ano, uma enquete para a escolha do tema central da Festividade de Sua Padroeira.

Desta forma, conclamamos você a ajudar-nos na escolha do tema, votando, na página da Festividade no Facebook (Festividade de Santanaobidos) e nos sites, www.obidos.net.br, www.folhadeobidos.com.br, www.obidense.com.br, Blog www.fivelando.com.br e www.amazoonnoticias.com.br.

Ajude-nos a escolher o tema da festividade de Sant´Ana 2019.

Vote para escolhermos o tema:

01-Doce Mãe deste rincão fortalece-nos na missão

02-Sant´Ana educadora, doce Mãe deste rincão, conduzi-nos à fraterna união

03- Doce Mães deste rincão venha a nós intenso fulgor

CLIQUE NESTE LINK E VOTE NO TEMA DE SANT´ANA 2019

www.obidos.net.br

