Bombeiros procuram corpo de um homem que desapareceu no porto de Óbidos

Um homem de nome Ronilson Cardoso Ferreira, morador da comunidade Santíssima Trindade, na costa fronteira de Óbidos, desapareceu no rio Amazonas, no porto de Óbidos, na madrugada desta segunda-feira, dia 21, por volta das 1:30h, quando voltava para a sua comunidade, depois de brincar o carnaval.

Segundo informações, sua bajara estava ancorada no posto de gasolina Pontão Lea e a vítima ao tentar passa pra sua embarcação caiu no rio e está sumido até o momento, as busca continuam e muitos curiosos acompanham o resgate.

O Corpo de Bombeiros vindos de Santarém estão fazendo a busca no local, como mostra as imagens e até o momento (10:30h), o corpo da vítima ainda não tinha sido encontrado.

Qualquer outra informação, atualizaremos esta noticia.

www.obidos.net.br

Com informações e fotos de Vander N Andrade

