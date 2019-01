Ponte sobre o rio Amazonas nos planos de 100 dias do governo federal

Uma ponte sobre o baixo rio Amazonas, em frente à cidade de Óbidos, a conclusão da BR-163 (Santarém-Cuiabá) até a fronteira com o Suriname e a construção de uma usina hidrelétrica no rio Trombetas, todas obras no Pará, são planos do governo federal no batizado Projeto Barão do Rio Branco.

A ideia é assinar o decreto criando o chamado “projeto de desenvolvimento da Amazônia” dentro dos primeiros 100 dias da nova gestão do Brasil.

Os detalhes do programa estão sendo desenhados pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), subordinada à Secretaria-Geral da Presidência.

Embora ainda não tenha nada previsto em termos de investimentos, impacto ambiental, população atingida, o presidente da República já teria dado aval ao plano.

Além de levar desenvolvimento socioeconômico à região, Bolsonaro estaria interessado em “quebrar o braço” de subsidiárias nacionais de organizações não-governamentais (ONG) internacionais que atuam em causas ambientais e indígenas.

Escoamento de produção mineral

Seria na região de Óbidos e Oriximiná que se concentra hoje a maior produção de bauxita do país. Além da riqueza em alumínio, que envolve ainda o município de Juruti, na divisa com o Amazonas.

A ponte seria construída em frente ao porto de Óbidos (foto), na porção mais estreita do baixo rio Amazonas, com menos de dois quilômetros, mas com canal profundo. Hoje o porto local está apto a receber navios de grande porte.

