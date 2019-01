Música de Délio Aquino com interpretação de David Assayag  para o Bloco Unidos do Morro

O obidense Délio Aquino fez a música intitulada “O amor pelo Morro e o tempero da Tia Cora”, que foi gravada por David Assayag, a qual estamos publicado para que os amantes do Carnapauxis tenham conhecimento.

Em seu texto de apresentação da música, Délio comenta o seguinte:

“O CARNAPAUXIS é o maior evento cultural da cidade de Óbidos, Pará e o maior e melhor Carnaval de Rua da Amazônia. Em 2015 tive a felicidade de fazer a música - O amor pelo Morro e o tempero da Tia Cora - que evidencia, é claro, o Bloco Unidos do Morro, mas com um carinho todo especial a uma de suas fundadoras, Coraci Feitosa Batista, a Maravilhosa Mestra dos temperos, da singular culinária obidense. Também homenageio o Grande Folião Miguel Venâncio e a fiel baiana do Morro, Conceição, que todos os anos se entusiasma com o seu Bloco do coração. As homenagens também se estendem a três importantes bairros da cidade: Bela Vista, Perpétuo Socorro e São Francisco.

O Imperador David Assayag, gentilmente aceitou interpretá-la e com muita alegria, trazemos hoje a segunda música do Bloco Unidos do Morro para o CARNAPAUXIS 2019”.

www.obidos.net.br - Vídeo enviado por Délio Aquino

