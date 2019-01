Escola de Samba Unidos da Cidade Nova de Manaus homenageará Óbidos no Carnaval 2019

A Escola de Samba Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Cidade Nova, em Manaus, Amazonas, que tem como presidente o Sr. Nestor Bendelack de Carvalho Filho, este ano homenageará a cidade de Óbidos que terá como tema “Óbidos a Sentinela da Amazônia”.

Entrevistamos seus coordenadores, os quais nos responderam as seguintes perguntas:

Qual o tema da escola pra o carnaval de 2019 e como surgiu a ideia desse tema?

- Tema: "Óbidos a Sentinela da Amazônia".

- Nosso presidente é paraense e tinha muita vontade de homenagear uma cidade do Pará. Foi quando seu Bendelack foi apresentado para um filho de Óbidos então começou o interesse de homenagear a cidade histórica.

Já fizeram a pesquisa sobre Óbidos para desenvolver as alas? Como foi essa experiência?

- Fomos a cidade de Óbidos fazer uma pesquisa minuciosa na cidade e cada história contada a paixão só aumentava. Dessa pesquisa conseguimos desenvolver a sinopse, o enredo e o roteiro das alas.

Quantas e quais as alas que pretendem desenvolver no desfile da escola?

- Nossa escola vai sair com 17 alas entre elas estão os índios pauxis, a guarda portuguesa, o círio, o Carnapauxis, os artistas da Cidade e muito mais.

Você poderia me falar sobre a aceitação do povo manauara sobre o Tema?

- Ficaram muito entusiasmados inclusive os filhos de Óbidos que aqui residem que são mais de 40 mil obidenses.

Qual a expectativa de vocês quanto ao desfile?

- Temos um propósito de chegar ao grupo especial com esse enredo. Com muito trabalho e comprometimento, acredito que alcançaremos nosso Objetivo.

- Suas considerações finais

- Estamos tendo um ano difícil por que imaginávamos que receberíamos a ajuda da Cidade de Óbidos. Então com poucos recursos estamos dando o andamento para o Carnaval de 2019. E fomos em busca dos filhos de Óbidos. Desde então, nosso amigo J. Sena abraçou a causa e junto com alguns filhos da Cidade de Óbidos que aqui residem estão nos ajudando da melhor maneira possível.

Nossos agradecimentos vão para J. Sena, Dr. Lúcio Carneiro, Seu Jorjão e todos os outros que abraçaram essa causa com a gente.

A escola Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Cidade Nova, de Manaus, tem 12 anos de fundação e a diretoria atual é composta pelos seguintes membros: Presidente: Nestor Bendelack de Carvalho filho; Tesoureira: Fátima Pinto Romano e Secretária: Tássia Silva de Paula.

A escola desfilará no dia 01/03/2019, com o horário previsto para o início do desfile as 02h da manhã.

As fotos seguintes são de um evento que foi realizado pelo pessoal do Paramanaus, J. Sena, os filhos de Óbidos e a Escola de Samba Unidos da Cidade Nova, juntos se uniram para fazer essa Feijoada, uma forma de arrecadar fundos para dar andamento ao Carnaval.

Fotos fornecidas pelos coordenadores da Escola de Samba.

Www.obidos.net.br

FOTOS…



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2404-escola-de-samba-unidos-da-cidade-nova-de-manaus-homenageara-obidos-no-carnaval-2019#sigProId10c0847395 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.