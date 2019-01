SEMMA apreende pescado e madeira em Óbidos

Nesta quinta –feira, dia 24, uma equipe de fiscais da Secretaria do Meio ambiente de Óbidos, depois de averiguar uma denúncia, apreendeu embarcações com madeira e pescado (pirarucu e jacaré) que estavam sendo transportados irregularmente pelo Rio Amazonas.

Segundo informações da SEMMA, as apreensões aconteceram na noite desta quinta-feira, e a equipe de fiscalização da Semma aprendeu uma embarcação com madeira e duas com jacaré e pirarucu. A estimativa é que foram apreendidas cerca de 30 toneladas de pescados e cerca de 7 m³ de madeira.

Os responsáveis das embarcações foram levados para a delegacia, onde foram adotadas as providências legais.

Nesta sexta-feira, dia 25, o pescado foi doado para a população dos bairros periféricos de Óbidos.

