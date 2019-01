Projeto “Geladeira Literária” transforma geladeiras em estantes com livros gratuitos em Óbidos

A discussão que aborda a situação dos leitores no Brasil já vem há muito tempo. O debate em suas possíveis causas e soluções vem sendo discutidas por educadores, muitos apontam que a falta de leitura afeta diretamente o sistema educacional, consequentemente qualidade da educação brasileira.

Passando por simples desinteresse, a popularização das ferramentas tecnológicas, como as redes sociais, são algumas das causas apontadas para que a leitura de obras literárias venham diminuindo nestes últimos tempos.

Segundo Everton Missiagia, no último levantamento feito pelo IBOPE, a média de leitores foi de 56%, usando como critério de indivíduos que haviam lido pelo menos um livro nos últimos 30 dias. Naturalmente, esses dados não refletem toda a população brasileira e todas as suas camadas, principalmente nos municípios que não criam oportunidades para que o leitor tenha acesso fácil ao livro, como bibliotecas públicas ou outros projetos.

Nesse contexto, o ponto de partida para ajudar a espalhar a literatura e facilitar o acesso ao livro e a leitura, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos (Semcult), que tem como titular Eduardo Dias, lançou o projeto “Geladeira Literária” que foi inaugurado no dia 23 de janeiro de 2019 , na Praça Frei Rogério – Pracinha do “Ó”.

O lançamento foi marcado por um Sarau comandado por Eduardo Dias, o qual fez um show, com a participação de outros artistas, como também declamação de poesias.

Segundo Eduardo Dias, o projeto tem como objetivo incentivar as pessoas a leitura e fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso aos livros e criem o hábito da leitura. “Muitas vezes a pessoa tem vontade de ler um livro mas não tem acesso fácil. Por isso, a geladeira está colocada em um lugar estratégico, na Praça do Ó, onde você pode sentar, pegar um vento e ler um livro”, comentou Eduardo.

Perguntamos ao Eduardo como a população poderá contribuir com o projeto, ele nos respondeu que as pessoas poderão contribuir doando livros que já leram, democratizando o conhecimento. “Assim como a geladeira está lá pra emprestar livro, ela recebe. Portanto as pessoas poderão fazer a troca, lendo e devolvendo os livros. Não deixa de ser um termômetro pra ver o caráter das pessoas”, informou Eduardo.

Referente ao funcionamento, a ideia é simples: escolha um ou mais livros leia e devolva à geladeira. Você poderá doar livros para a geladeira. Agora é só esperar alguém encontrar o seu livro e compartilhar da mesma experiência que você teve com ele.

Outros espaços que Óbidos tem para a leitura é a Biblioteca Municipal, que está diariamente aberta ao público em geral, assim como a Biblioteca do Museu de Óbidos e claro, as escolas.

Ler faz bem pra alma, pro coração e pra nossa educação. Boa Leitura!

